Uhapšen muškarac (44) kod Gradiške zbog sumnje na pedofiliju: Žrtva dijete mlađe od 10 godina

Muškarac (44) iz okoline Gradiške uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem je žrtva dijete mlađe od 10 godina.
Monstruozni slučaj otkriven je prije dva dana u jednom selu u okolini Gradiške.
Osumnjičeni, koji je u srodstvu sa žrtvom, ubrzo je uhapšen i sproveden na kriminalističku obradu. Sumnja da dijete nije bilo jedina žrtva, a još se ispituju okolnosti u vezi sa drugom žrtvom.
Osumnjičeni je uz izvještaj predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koje je, poslije ispitivanja zatražilo da mu odredi jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina.
O prijedlogu za pritvor odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.
Radi zaštite maloljetne žrtve u tužilaštvu i policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije o ovom monstruoznom slučaju.
