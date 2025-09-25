Uhapšen muškarac (44) kod Gradiške zbog sumnje na pedofiliju: Žrtva dijete mlađe od 10 godina

Muškarac (44) iz okoline Gradiške uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem je žrtva dijete mlađe od 10 godina.

Izvor: MONDO

Monstruozni slučaj otkriven je prije dva dana u jednom selu u okolini Gradiške.

Osumnjičeni, koji je u srodstvu sa žrtvom, ubrzo je uhapšen i sproveden na kriminalističku obradu. Sumnja da dijete nije bilo jedina žrtva, a još se ispituju okolnosti u vezi sa drugom žrtvom.

Osumnjičeni je uz izvještaj predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koje je, poslije ispitivanja zatražilo da mu odredi jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom mlađim od 15 godina.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Radi zaštite maloljetne žrtve u tužilaštvu i policiji nisu željeli da otkrivaju bilo kakve informacije o ovom monstruoznom slučaju.

(ATV)