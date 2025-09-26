Tragedija u Bihaću: Radnik poginuo u kamenolomu

U teškoj nesreći koja se dogodila u srijedu u kamenolomu u bihaćkom naselju Pritoka, život je izgubio pedesettrogodišnji Idriz Kišmetović.

Izvor: Facebook/screenshot

Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo kada se radna mašina, kojom je nastradali rukovao, prevrnula tokom izvođenja radova. Kišmetović je uslijed zadobijenih povreda na licu mjesta preminuo, prenose federalni mediji.

Tačne okolnosti koje su dovele do prevrtanja mašine još uvijek se utvrđuju, a nadležni organi su pokrenuli istragu kako bi se rasvijetlili svi detalji ovog tragičnog događaja.

Vijest o smrti Idriza Kišmetovića sa tugom su primili njegova porodica i prijatelji, koji se opraštaju od njega.

(Mondo)