Tragedija u Bihaću: Radnik poginuo u kamenolomu

Tragedija u Bihaću: Radnik poginuo u kamenolomu

Autor Dušan Volaš
0

U teškoj nesreći koja se dogodila u srijedu u kamenolomu u bihaćkom naselju Pritoka, život je izgubio pedesettrogodišnji Idriz Kišmetović.

Radnik poginuo u kamenolomu kod Bihaća Izvor: Facebook/screenshot

Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo kada se radna mašina, kojom je nastradali rukovao, prevrnula tokom izvođenja radova. Kišmetović je uslijed zadobijenih povreda na licu mjesta preminuo, prenose federalni mediji.

Tačne okolnosti koje su dovele do prevrtanja mašine još uvijek se utvrđuju, a nadležni organi su pokrenuli istragu kako bi se rasvijetlili svi detalji ovog tragičnog događaja.

Vijest o smrti Idriza Kišmetovića sa tugom su primili njegova porodica i prijatelji, koji se opraštaju od njega.

(Mondo)

Tagovi

Bihać kamenolom nesreća radnik

