Sudar u Karlovcu: Automobil udario autobus iz BiH

Dvije osobe povrijeđene su jutros u Karlovcu u sudaru sa autobusom, koji je vozio na redovnoj liniji iz BiH.

Prema informacijama s terena, nesreća se dogodila jer je vozač "golfa" ljubljanskih registarskih oznaka, putujući prema BiH, udario u autobus koji je vozio na redovnoj liniji iz BiH.

Vozač autobusa rekao je za "Jutarnji" da su u "golfu" koji ga je udario bili njegovi rođaci, koji su se vraćali s posla i noćne smjene iz Slovenije. Navodno su svi iz Bužima, kraj Velike Kladuše.

Saobraćajna nezgoda dogodila se na Turanjskoj obilaznici, dionici državnog puta kroz Karlovac, jutros prije 9.00 časova.

"Jutarnji list" podsjeća da je riječ o saobraćajnici dugoj šest kilometara, otvorenoj prije 25 mjeseci kao nastavku tzv. Vukelićeva mosta. Od otvaranja, ovo je 25. saobraćajna nesreća, koja je dosad odnijela četiri života, među njima i bivšeg reprezentativca Nikolu Pokrivača.