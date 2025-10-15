Silovao pomoćnicu pa tražio da razgovaraju: Uhapšen kuvar iz Indije u Hrvatskoj, tvrdi da mu je namješteno

Kuvar iz Indije uhapšen je u Baškoj na Krku zbog sumnje da je silovao koleginicu iz hotela u kojem su radili. Tereti se i za bludne radnje i nametljivo ponašanje. Tvrdio je da je bio u vezi s njom i da je prijavljen iz ljubomore.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Kako piše riječki portal Burin, 32-godišnji državljanin Indije, A.M.S. iz Mumbaja, uhapšen je zbog sumnje da je u Baškoj na ostrvu Krku, kao glavni kuvar, silovao pomoćnu kuvaricu koja je radila u istom hotelu.

Policija ga je danas privela na Županijski sud u Rijeci, gdje je održano ročište povodom određivanja istražnog pritvora.

Prema navodima portala, Županijsko državno tužilaštvo u Rijeci predložilo je određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke, među kojima je i žrtva. Indijac se, osim za silovanje, sumnjiči i za bludne radnje i uporno, nametljivo ponašanje.

Prema pisanju Burina, prvi slučaj datira iz 27. juna ove godine, kada je kuvar, nakon zajedničke smjene, pozvao koleginicu u svoj stan u Baškoj. Djevojka mu je rekla da ne želi se**ualni odnos, ali ju je on, uprkos tome, napastvovao. Nakon toga joj nije dozvolio da odmah ode, već je zahtevao da ostane kako bi "razgovarali o svemu".

Drugi slučaj se, prema prijavi, dogodio krajem avgusta prošle godine u hotelskoj sobi koju je koristila pomoćna kuvarica. Tada ju je, iako bolesnu i iscrpljenu, počeo ljubiti i dodirivati protiv njene volje.

Indijac se, navodi Burin, sumnjiči i da je od kraja juna ove godine djevojci više puta dolazio u stan, slao poruke i pokušavao da stupi u kontakt, što je kod nje izazvalo strah i uznemirenost.

U Indiji ima trudnu suprugu i maloljetno dijete

Na saslušanju u tužilaštvu negirao je sve optužbe, tvrdeći da je bio u intimnoj vezi s djevojkom tokom cele sezone i da ga je prijavila iz ljubomore.

Prema informacijama Burina, osumnjičeni u Indiji ima trudnu suprugu i maloljetno dijete, a dozvola boravka i rada u Hrvatskoj mu važi do kraja februara 2026. godine. Sud tek treba da donese odluku da li će mu biti određen istražni pritvor.

(MONDO/Index)