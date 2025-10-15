logo
Zezancija pošla po zlu: Učenik u Hrvatskoj slučajno povrijedio prijatelja nožem

Zezancija pošla po zlu: Učenik u Hrvatskoj slučajno povrijedio prijatelja nožem

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sedamnaestogodišnji učenik iz Bedekovčine u Zagorju teško je povrijedio prijatelja kada ga je ubo nožem u grudi, a policija je utvrdila da je riječ o nesrećnom slučaju.

Hrvatska policija Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/PIXSELL

Incident se dogodio juče ispred školske sportske dvorane kada je sedamnaestogodišnjak udario prijatelja torbom u kojoj je bio nož, koji su koristili za konzumaciju hrane.

Oštrica noža probila je tkaninu i ubola drugog mladića u prsa, prenose hrvatski mediji.

Povrijeđeni je prevezen helikopterom Hitne medicinske pomoći u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške povrede.

Očevici i roditelji su izjavili da je riječ o "zezanciji" i da su njih dvojica prijatelji.

Protiv sedamnaestogodišnjaka koji je povrijedio prijatelja biće podnesena prijava za krivično djelo dovođenje u opasnost života i imovine opšteoopasnom radnjom ili sredstvom.

(Srna)

