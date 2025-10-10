Tadeju lopovi havarisali njivu: Ukrali mu 5 tona paprike preko noći, a kupus im nije bio po volji

Mladom rataru Tadeju Bohorču lopovi su uništili zasade i cijevi za navodnjavanje, a ukupna šteta se procjenjuje na 3.000 evra.

Izvor: HRT/PrintScreen

Mladom rataru iz okoline Ludbrega, u hrvatskoj Podravini, ukradeno je čak pet tona paprika, a lopovima to očito nije bilo dovoljno pa su mu onesposobili sistem za navodnjavanje.

Na svojoj parceli proizvođač povrća Tadej Bohorč iz Svetog Petra trebalo je ovih dana da ubere nekoliko tona paprike, ali su ga lopovi preduhitrili.

"U par navrata tokom noći ukrali su mi oko pet tona paprike i uništili cijevi za navodnjavanje. Ne znam šta bih na to rekao, novac smo u to uložili, ne mogu jednostavno da vjerujem", rekao je Bohorč, prenosi HRT.

Paprika je bila namijenjena za prodaju jednoj od najvećih hrvatskih prehrambenih firmi. Za kupus lopovi nisu bili zainteresovani, pa su zrele glavice samo uništili.

Na terenu je bila i policija. Kažu da rade na otkrivanju počinilaca. Na pitanje ima li dovoljno za isporuku, koliko je bilo dogovoreno, Tadej navodi da će dobar dio nedostajati.

“Pa gledajte, imamo, kad ugovori nisu baš striktno vezani, ali fali jedan dobar dio”, rekao je Bohorč.

I dok se za papriku gotovo sigurno može pretpostaviti da je ukradena radi preprodaje, teško je shvatiti šta su nekome skrivile cijevi za vodu u polju kupusa, jer su na više mjesta razrezane.

“Znate što, na to čovjek nema komentara. To je puno muke, dok se došlo do toga, a sada ne preostaje ništa”, rekao je berač Antun Ledinko.

Osim što su Bohorča ostavili bez vode, kupus lopovima očito nije po volji, jer na dijelu zemlje zrele glavice uništili. Ukupna šteta iznosi 3.000 evra.

(HRT/MONDO)