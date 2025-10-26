Saobraćajka na putu Trebinje–Ljubinje: Pet osoba povrijeđeno

Na putu Trebinje–Ljubinje u nedjelju, 26. oktobra, došlo je do sudara dva vozila – renoa i škode – u kojem je povrijeđeno pet osoba.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svi povrijeđeni prevezeni su u Bolnicu Trebinje, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

"Stanje četvoro povrijeđenih je stabilno i smješteni su na odjeljenju hirurgije, dok je jedna osoba na odjeljenju intenzivne njege radi daljih ispitivanja", izjavio je za ATV Nedeljko Lambeta, direktor Bolnice Trebinje.

Prema informacijama Policijske stanice za bezbjednost Trebinje, prijava o saobraćajnoj nezgodi zaprimljena je oko 14:10 časova, a u nezgodi su učestvovali reno i škoda.

Policijski službenici obavili su uvež na licu mjesta, a tokom uviđaja saobraćaj je bio potpuno obustavljen.