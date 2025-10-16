logo
Saobraćajka kod Bratunca: U sudaru "golfa", "škode" i "pasata" teško povrijeđena jedna osoba

Saobraćajka kod Bratunca: U sudaru "golfa", "škode" i "pasata" teško povrijeđena jedna osoba

Autor D.V. Izvor MONDO/Srna

Autor D.V. Izvor MONDO/Srna
0

Jedna osoba povrijeđena je u sudaru tri automobila u mjestu Polom na regionalnom putu Drinjača-Bratunac, a vozač "pasata" zadobio je teške povrede kada je pod dejstvom alkohola sletio s puta u Zaklopači kod Milića.

U sudaru "golfa", "škode" i "pasata" teško povrijeđena jedna osoba Izvor: Marko Beric / Panthermedia / Profimedia

U Polomu su se sudarili automobili "golf" kojim je upravljao V. M. iz Bratunca, "škoda" koju je vozio J. Ž. i "pasat" za čijim je upravljačem je bilo lice R.Ž.

Povrijeđeno je lice iz "golfa" koje zbrinuto u Dom zdravlja Bratunac, odakle je na dalje liječenje upućeno u Bolnicu Zvornik.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 18.00 časova, a policijski službenici iz Bratunca su izvršili uviđaj i protiv jednog lica slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Vozač automobila "pasat" M. Č. povrijeđen je kada je juče, sat vremena poslije ponoći, sletio sa kolovoza na magistralnom putu Zvornik - Vlasenica, u mjestu Zaklopača. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,31 promil alkohola u krvi.

Vozač je prvo prevezen u Dom zdravlja "Sveti Nikola" u Milićima, a potom u Bolnicu Zvornik gdje su mu konstatovane teške povrede.

Pripadnici Policijske stanice Milići su izvršili uviđaj, a protiv vozača biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Policijski službenici iz Srebrenica juče su oko 12.00 časova uhapsili lice A. S. za kojim postoje dva raspisa o traganju zbog počinjenim krivičnih djela okarakterisanih kao nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i teška krađa.

