Policija istražuje slučaj iz Novog Grada: Muškarac prijetio i proklinjao Bošnjake koji prodaju kuću Srbinu

Policija u Novom Gradu preduzima mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti događaja u kojem je jedno lice među okupljenim građanima uputilo uvredljive riječi u vezi sa nacionalnom pripadnošću, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Iz policije su naveli da je o svemu obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju dalje mjere na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji učesnika.

Policijska uprava Prijedor postupa u skladu sa Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda i osuđuje svaki vid pokušaja dizanja nacionalnih tenzija, te poziva građane da se uzdrže od bilo kakvog govora mržnje i njegovog širenja.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama, muškarac, kojeg okupljeni oslovljavaju sa Mirza, rekao je da je već uzimao pravdu u svoje ruke i pretukao nekog zbog navodnih verbalnih provokacija.

"Ubuduće ko proda Srbinu kuću, dabogda mu pomrla i djeca i unučad", poručio je on okupljenima.

U svom govoru je rekao da je Atif Dudaković njegov general, na šta je jedna od prisutnih žena dodala da bi Dudakoviću noge prala i "dabogda mu se ruke pozlatile".

Među okupljenima je bilo i onih koji su negodovali zbog ovakvih riječi.

