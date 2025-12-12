logo
Pronađeno tijelo žene za kojom se tragalo u Doboju

Pronađeno tijelo žene za kojom se tragalo u Doboju

Autor Nikolina Damjanić
0

U mjestu Boljanić, na području grada Doboja, juče oko 15.40 časova pronađeno je beživotno tijelo žene inicijala N.M. iz Doboja, čiji je nestanak istog dana ujutro prijavljen Policijskoj stanici Doboj 2.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijski službenici PU Doboj, zajedno sa doktorom mrtvozornikom Doma zdravlja Doboj, izvršili su uviđaj na licu mjesta. Doktor se izjasnio da je u pitanju prirodna smrt. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Podsjećamo, policija je juče uputila apel građanima nakon što je prijavljen nestanak sedamdesetčetvorogodišnje Nevenke Maksimović, koja je posljednji put viđena 10. decembra oko 18.00 časova u porodičnoj kući u Boljaniću. Traganje je pokrenuto 11. decembra oko 10.15 časova.

Iako identitet službeno nije potvrđen u saopštenju, okolnosti ukazuju da je riječ o ženi za kojom se tragalo.

