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Potvrđena optužnica na Sokocu: Muškarac iz Istočnog Sarajeva držao maloljetnicu zatočenu i brutalno je pretukao

Potvrđena optužnica na Sokocu: Muškarac iz Istočnog Sarajeva držao maloljetnicu zatočenu i brutalno je pretukao

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Osnovni sud na Sokocu potvrdio je optužnicu protiv muškarca O.D, koji se tereti da je u Istočnom Novom Sarajevu maloljetnoj osobi protivpravno oduzeo slobodu kretanja i nanio joj tjelesne povrede, saopšteno je iz Okružnog javnog Tužilaštva Istočno Saraj

Muškarac iz Istočnog Sarajeva držao maloljetnicu zatočenu i brutalno je pretukao Izvor: Opština Sokolac

Prema optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, O.D. je 30. i 31. marta prošle godine, u stanu koji je iznajmio, maloljetnu osobu zaključavao i protiv njene volje držao zatvorenu, te joj oduzeo mobilni telefon koji je kasnije pronađen kod njega.

Tužilaštvo navodi da je to učinio dok je odsustvovao iz stana, kako bi spriječio maloljetnicu da ga napusti i slobodno se kreće.

Optužnicom mu se na teret stavlja i da je u noći između 6. i 7. aprila 2025. godine fizički napao maloljetnu osobu u istom stanu. Prema navodima tužilaštva, najprije ju je povukao sa kreveta, a zatim joj zadao više udaraca u glavu.

Nakon toga, maloljetnicu je odveo u kupatilo, gdje joj je glavu stavio pod mlaz hladne vode, a potom u dnevnom boravku oštrim predmetom nanio povrede po nogama.

Usljed napada, maloljetna osoba zadobila je krvni podliv kapka lijevog oka i posjekotine na nogama.

Optužnicu je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo 14. maja ove godine.

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Tagovi

Istočno Sarajevo nasilje maloljetnici

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