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Maloljetnicima osumnjičenim za podmetanje požara u „Derubisu“ određen smještaj u odgojni centar

Maloljetnicima osumnjičenim za podmetanje požara u „Derubisu“ određen smještaj u odgojni centar

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji "Derubis" u Vitezu određen je jednomjesečni privremeni smještaj u odgojni centar.

Maloljetnicima osumnjičenim za podmetanje požara u „Derubisu“ određen smještaj u odgojni centar Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Jedan od maloljetnika je sedamnaestogodišnji sin ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenana Magode, što je ministar i potvrdio.

Osumnjičeni su za izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari, a sud je, imajući u vidu njihov uzrast, umjesto klasičnog pritvora odredio privremeni smještaj u odgojni centar, prenose federalni mediji.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo juče je zatražilo jednomjesečni pritvor zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, a više informacija nije moglo saopštiti zbog činjenice da je riječ o maloljetnicima.

Požar u kompaniji "Derubis" izbio je u noći između četvrtka i petka, kada su izgorjele kamp-prikolice čime je pričinjena velika materijalna šteta.

Druga dvojica punoljetnih osumnjičenih predata su u nadležnost Tužilaštva Srednjobosanskog kantona. 

(Srna)

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pritvor maloljetnici Kenan Magoda

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