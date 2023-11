Minić: Slijede smjene u šumskim gazdinstvima koje posluju sa gubicima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će već u ovoj sedmici početi smjene rukovodilaca šumskih gazdinstava koja posluju s gubitkom.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Za sada mogu najaviti jedno ili dva koja će sigurno biti do kraja ove sedmice. I neću vam sad to govoriti, pošto se počne spekulisati. Najčešće mi to napravi problem da svi ti koji treba da budu predmet smjena onda angažuju maksimalno sve napore i onda se to odugovlači", rekao je Minić novinarima u Prijedoru.

On je naveo da i dalje stoji isključiva naredba da "Šume Republike Srpske" moraju pozitivno poslovati.

"Kada su u pitanju sva ona šumska gazdinstva koja ne posluju /pozitivno/, doći će do promjene menadžmenta. To nije postupak u kojem pritisnite dugme, ali to će se dešavati, mislim već i u ovoj sedmici", najavio je Minić.

On je naglasio da će biti nastavljene jake kontrole i da će one dati rezultat, te ponovio da devet šumskih gazdinstava trenutno negativno posluje.

"Imamo pomake u odnosu šestomjesečni i devetomjesečni izvještaj, imamo realne probleme koji su bili s proljeća i prva dva-tri mjeseca. Jednostavno pravimo analizu, ne idemo po sistemu negativan odmah da se smijeni, nego da vidimo ko je stvarno, ozbiljno shvatio primjenu informacionog sistema SAP, realizacije, proizvodnje i svega ostalog. Možda će neko i biti u globalu da nije izašao na pozitivnu nulu, a da ne bude smijenjen, ako vidimo da imamo smanjenje gubitka koji je konkretno iznosio 500.000 na šestomjesečnom izvještaju, a onda na kraju godine to bude 10.000 ili 12.000 KM", pojasnio je Minić.

On je dodao da u SAP sve mora biti uneseno do kraja godine.

"Jedan ogroman posao smo uradili i to ću vam na kraju prezentovati - sve podatke i sve ono što je uradila i Vlada i resorno ministarstvo i vidjećete koja je efektivnost od toga, možda ne konkretno u ovoj godini, ali mora biti pozitivno. Vidjećete kako će to poslovanje ubuduće izgledati", poručio je Minić.

