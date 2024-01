Radnici DOMA ZDRAVLJA pola godine NEMAJU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Štrajk upozorenja u Istočnom Sarajevu (FOTO)

Radnici Doma zdravlja Istočno Sarajevo održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja kako bi ukazali na tešku finansijsku situaciju i činjenicu da više od šest mjeseci nemaju zdravstveno osiguranje.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Doma zdravlja Milan Rakita zatražio je od nadležnih hitno rješavanje problema u ovoj zdravstvenoj ustanovi i najavio da će zaposleni, ako ne budu uvaženi njihovi zahtjevi, a prije svega uplata doprinosa, stupiti u generalni štrajk.

Rakita je rekao novinarima da među radnicima Doma zdravlja ima onkoloških pacijenata i dijabetičara za koje se čak skuplja pomoć kako bi kupili lijekove.

On je naveo da su opštine osnivači Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža proteklih godina veoma slabo pomagale rad Doma zdravlja.

"Prošle godine opština Istočno Novo Sarajevo nam je dala pomoć od 130.000 KM, a posljednjim rebalansom smo dobili 100.000 KM. Istočna Ilidža nam je za isti period dala samo 40.000 KM, a bilo je rečeno da će nam rebalansom dati još 50.000 KM, što nije urađeno", rekao je Rakita.

On je rekao da Dom zdravlja pruža usluge za 21.000 pacijenata, te ukazao na to da su ljekari porodične medicine preopterećeni jer dnevno primaju i 50 do 60, a nekada čak i do 90 pacijenata, kao i da Dom zdravlja ima samo jednog ginekologa na 8.000 pacijenata.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Prema njegovim riječima, od osnivača je zatražena sukcesivna uplata zaostalih doprinosa iz budžeta opština, kao i da za direktora ili zamjenika direktora bude biran radnik Doma zdravlja, jer će se tako ostvariti ušteda, a ne kao što je do sada rađeno da se imenuju ljudi sa strane.

"Ljekari se ne šalju na specijalizacije. Specijalistima su istekli ugovori i slobodni su da idu u druge ustanove, a u tom slučaju Dom zdravlja bi mogao ostati bez medicinskog kadra", upozorio je Rakita.

Predstavnik Sindikata doktora medicine Srpske - Doma zdravlja Istočno Sarajevo Danko Vasiljević rekao je da je većina od 121 zaposlenog radnika potpisima verifikovala pristanak na današnji štrajk upozorenja.

On je podsjetio da su se u više navrata obraćali Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske radi povećanja ugovorenih sredstava Domu zdravlja, pošto se u njemu liječi veliki broj pacijenata sa hroničnim oboljenjima koji zahtijevaju terapiju i dijagnostičke procedure, zbog čega su troškovi njihovog liječenja veliki.

"U tom pogledu očekujemo pomoć. Po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, lokalne zajednice su obavezne da sufinansiraju rad domova zdravlja", naglasio je Vasiljević.

(Srna/MONDO)