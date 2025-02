Sunčano i hladno, oprez zbog poledice

U BiH danas će biti pretežno sunčano, a u Krajini ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro vedro i hladno uz mraz, ponegdje na sjeveru nešto više oblaka. Uveče ponovo hladno i vedro, na sjeveru uz umjerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura iznosiće od tri do devet, na jugu do 15, a u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 11 stepeni, Han Pijesak, Šipovo, Bjelašnica, Bugojno, Drvar i Ivan sedlo minus osam, Višegrad, Ribnik, Rudo, Jajce i Zenica minus sedam, Banjaluka, Drinić, Kneževo, Foča, Čemerno, Sanski Most i Tuzla minus šest, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Doboj, Bihać, Sarajevo i Srebrenica minus pet, Bijeljina, Livno i Prijedor minus četiri, Mrakovica minus tri, Široki Brijeg minus dva, Gradačac nula, Gacko jedan, Bileća tri, Trebinje četiri, Mostar šest i Neum osam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros ima poledice, posebno u višim predjelima i preko planinskih prevoja, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju na mogućnost odrona na dionicama u usjecima.

Saobraćaj se na dionicama gdje su u toku radovi odvija sporije.

Iz AMS savjetuju oprezniju vožnju, uz poštovanje svih saobraćajnih propisa i napominju da je posjedovanje zimske opreme i zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Srbac - Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac i Crkvina - Modriča jedan radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka - Prijedor i Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Režim saobraćaja je izmijenjen i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo - Foča, dionica Trnovo - Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci - Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom.

Saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela "Putnikovo brdo dva", izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj.

Zbog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Razboj - Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar - granica Srbije/Republike Srpske /Rudo/ zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na području FBiH na dionici auto-puta Podlugovi - Visoko, gdje je u toku postavljanje bukobrana, na mjestu radova u funkciji je preticajna traka.

Zbog radova na mostu preko rijeke Vrioštice na magistralnom putu Vitina - LJubuški od 7.00 do 17.00 časova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnom putu Jablanica-Mostar, /na izlazu iz Jablanice/, saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su i radovi na magistralnim putevima Konjic - Jablanica kod tunela Crnaja i Husino - LJubače, a vozila tokom dana na mjestu radova saobraćaju usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica - Blidinje zbog oštećenja kolovoza još je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

