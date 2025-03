Proljećni mart: Narednih dana toplo i sunčano, temperatura i do 20 °C

U Republici Srpskoj u četvrtak, 6. marta, tokom dana biće sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, a maksimalna temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro će biti postepeno toplije, oko rijeka i po kotlinama i dalje ponegdje uz maglu. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri stepena Celzijusova, na jugu do osam, u višim predjelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni, u višim predjelima od 10.

U utorak, 4. marta, jutro će biti hladno uz slab mraz i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku prolazna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do jedan stepen, na jugu do pet, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih. Maksimalna temperatura vazduha od devet do 14 stepeni, u višim predjelima od šest.

U srijedu će jutro biti hladno uz slab mraz i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus dva do dva, na jugu do šest, u višim predjelima od minus pet stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 17 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od devet.