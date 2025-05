Sunčana subota je pred nama, temperatura do 31 stepen

U cijeloj BiH tokom dana očekuje se pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 31 stepen Celzijusov.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Popodne i tokom večeri doći će do postepenog naoblačenje od zapada ka jugu i istoku uz jačanje vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Naredne noći biće oblačno vrijeme, na sjeveru i zapadu vjetrovito, a slaba kiša moguća je ponegdje na zapadu i jugu.

Duvaće slab do umjeren, zapadni i jugozapadni vjetar, a uveče i naredne noći na sjeveru i zapadu povremeno jak.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 31, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju, a pojačana frekvencija vozila je na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina na izlazu iz BiH, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Opreznija vožnja se savjetuje na dionicama u usjecima zbog mogućnosti odrona te na putevima na kojima se izvode radovi i gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj.

Zbog deminiranja na području opštine Novo Goražde, "Gajevi 2", na snazi je povremena polučasovna obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača – Novo Goražde, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova.

Izmjene u saobraćaju su, zbog radova, i na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Iz AMS-a mole vozače za strpljenje zbog mogućih gužvi u Dragočaju gdje je u toku sanacija raskrsnice na dionici magistralnog puta Ivanjska-Šargovac, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog aktiviranog klizišta na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo u mjestu Krupac, u blizini kamenoloma, saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U prekidu je, zbog klizišta, odvijanje saobraćaja na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica u rejonu kamenoloma Vučjak, te Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

Otežano, zbog opasnosti od klizišta, vozi se između tunela Čemerno i Surdup magistralnim putem Gacko-Tjentište i na dionici Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, lokacija Sijeračke stijene zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti iznad 7,5 tona, zbog klizišta, a jednom trakom u dužini od 50 metara vozi se regionalnim putem Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Jednom trakom u dužini od 40 metara vozi se i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

U Kostajnici kod Doboja zbog izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica" svakodnevno od 10.00 do 16.00 časova dolazi do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, jednom ili dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

Radovi su aktuelni na putnim pravcima na području Prijedora, na dionicama Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina, Brodar-Višegrad gdje je u toku postavljanje rasvjete u tunelima Pasjaci i Sokolača, te dionicama Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje, Srbac-Derventa, Gradiška–Nova Topola–Klašnice, Lončari-Brčko u mjestu Krepšić.

Zbog izgradnje auto-puteva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj.

Do povremene obustave, zbog minsko-bušačkih radova na kamenolomu Rogoušić, dolaziće na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija od 12.00 do 16.00 časova.

Minerski radovi se izvode na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, pa će dolaziti do privremene obustave saobraćaja.

Deminerski radovi se izvode i na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, zbog čega će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na putu Rudanka-Stanari u LJeskovim vodama saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

U FBiH radovi su aktelni na dionici auto-puta Visoko-Podlugovi i Lepenica-Tarčin kao i na magistralnim putevima Olovo-Olovske Luke, Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje /Dračevice/ i Jablanica-Mostar u Donjoj Jablanici.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Brčko-Gunja /Hrvatska/. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna)