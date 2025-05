Danas promjenljivo, poslije podne kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuje promjenljivo vrijeme, uz smjenu oblaka i sunčanih perioda, a poslije podne i uveče mogući su pljuskovi uglavnom na zapadu i sjeveru.

Pljuskovi ponegdje mogu biti nešto jači, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar na istoku i jugu i pri jačim pljuskovima i pojačan sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 19 do 26, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura u 7.00 časova: Goražde jedan, Sokolac dva, Rudo i Bugojno tri, Han Pijesak, Glamoč i Bjelašnica četiri, Čemerno, Drvar i Foča pet, Mrkonjić Grad šest, Bileća i Ribnik sedam, Novi Grad osam, Bihać i Prijedor devet, Doboj, Trebinje, Banjaluka i Bijeljina 10, te Brčko 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros pretežno suvi, a magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući su odroni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde dolaziće do povremene polučasovne obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača – Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, pa će privremeno dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolaziće i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na dionici auto-puta Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod /skretanje za Lipnicu/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Jablanica-Mostar /Donja Jablanica/.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom, Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

