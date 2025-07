Banjalučka motorijada obustavlja saobraćaj: Evo kuda nećete moći automobilom

Zbog „Banjalučke motorijade“ izmjena u režimu odvijanja saobraćaja za vikend u Ulici Teodora Kolokotronisa

"U vremenu od 17.00 časova 25. jula do 9.00 časoova 27. jula biće obustavljen saobraćaj u Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od kružnog toka (od Ulice Patre) do kružnog toka (do Ulice Zdravka Čelara), a zbog održavanja manifestacije „10. Banjalučka motorijada Moto kluba ISTOK Banjaluka“, a koju provodi Moto klub Istok iz Banje Luke", saopšteno je iz Gradske uprave.