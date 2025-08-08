logo
Ljetni toplotni talas: Sutra najviša temperatura 39 stepeni

Autor Dušan Volaš
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, sa najvišom temperaturom do 39 stepeni Celzijusovih.

Ljetni toplotni talas: Sutra najviša temperatura 39 stepeni Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ujutro se u većini krajeva očekuje vedro vrijeme, dok je na sjeverozapadu moguća prolazna oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno sunčano i vruće, a uveče vedro.

Ujutru će duvati slab i promjenljiv vjetar. U nastavku dana duvaće vjetar sjevernih smjerova slabog do umjerenog intenziteta, a na jugu umjerena do pojačana bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 21, u višim predjelima devet, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je bilo pretežno vedro vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno i Ivan sedlo 24, Mrakovica i Han Pijesak 25, Sokolac 26, Drinić, Zvornik, Mrkonjić Grad, Srbac, Srebrenica, Bihać i Bugojno 28, Gacko, Ribnik, Foča, Šipovo i Sanski Most 29, Novi Grad, Prijedor, Jajce, Livno, Sarajevo i Tuzla 30, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Rudo i Zenica 31, Bileća i Višegrad 33, Trebinje 34, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih.

SRNA

