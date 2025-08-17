Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, mogući lokalni pljuskovi: Gužve na izlazima iz zemlje

U cijeloj BiH danas se očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz prijatnije temperature vazduha.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Padavinska zona će se od sjevera tokom dana širiti ka svim predjelima, pri čemu će na jugu padavine slabiti, a u ostalim predjelima su mogući jača kiša i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom uz lokalne nepogode u vidu jakog vjetra i obilnih padavina za kratko vrijeme.

Ponegdje je moguća i pojava grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, pri pljuskovima pojačan i jak, sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33 stepena, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

Jutros su ponegdje na području Hercegovine registrovane padavine i slaba grmljavina, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Duge su kolone putničkih vozila i višečasovna čekanja na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Bijača i Deleuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 20-30 minuta.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ i tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na putevima koji vode prema graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom, kao i na samim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa.

U Srpskoj rođeno 13 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, pet djevojčica i osam dječaka. U banjalučkom porodilištu rođeno je pet beba, a u Doboju, Zvorniku, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju, kao i dionice Brčko-Bjeljina u naselju Gredice. Saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, jednom trakom prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Do kraja septembra izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Čatrnja, zbog izgradnje trotoara.

Saobraćajni režim izmijenjen je, zbog rekonstrukcije raskrsnice, na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci.

Zbog izgradnje cjevovoda, od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje, na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci.

U toku je sanacija putnog pravca Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja.

Izmijenjen je režim saobraćaja, zbog izvođenja radova, na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina, na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje izmijenjen je režim saobraćaja zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Saobraćaj se odvija po izmijenjenom režimo na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog rehabilitacije putnog pravca.

Zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, saobraća se po izmijenjenom trežimo na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum.

Do kraja godine saobraća se po izmijenjenom režimu na magistralnom putu Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim izmijenjen je i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

Saobraćaj se, zbog klizišta, jednom kolovoznom trakom odvija na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, gdje od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta.

U FBiH su aktuelni radovi na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog radova na pružnom prelazu "Ćatići", od 8.00 do 20.00 časova, za saobraćaj će biti zatvorena dionica regionalnog puta Kakanj-Visoko, a saobraćaj će se preusmjeravati na auto-put A-1.

Do početka oktobra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, a takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

(Srna)