Sindikalna potrošačka korpa u julu 2.750 KM, plata pokriva tek nešto više od polovine

Sindikalna potrošačka korpa u julu 2.750 KM, plata pokriva tek nešto više od polovine

Autor Nikolina Damjanić
0

Sindikalna potrošačka korpa za juli 2025. godine u Republici Srpskoj iznosila je 2.750 KM, a prosječna neto plata od 1.556 KM pokrivala je svega 56,58 odsto njenih troškova, saopšteno je iz Saveza sindikata RS.

Sindikalna potrošačka korpa za jul Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najviše novca porodice su u julu trošile na prehranu – 1.269 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno 667 KM, za prevoz 226 KM, dok je za odjeću i obuću izdvojeno 221 KM. Troškovi tekućeg održavanja domaćinstva iznosili su 161 KM.

Prosječna neto plata isplaćena u julu bila je manja za 8 KM u odnosu na jun. Najviša prosječna plata isplaćena je u oblasti finansijskih djelatnosti i osiguranja – 2.007 KM, dok je najniža bila u građevinarstvu i iznosila 1.206 KM.

(MONDO)

