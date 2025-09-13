Masovni pomor ribe kod hidroelektrane Ulog: Ribolovci šokirani prizorom (VIDEO)

Na gornjem toku rijeke Neretve, neposredno ispod hidroelektrane Ulog, dogodila se ekološka katastrofa nezabilježena u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Izvor: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic

Prema riječima Mirsada Trešnje, sekretara Organizacije sportskih ribolovaca (OSR) Konjic, zabilježeno je masovno uginuće ribe na potezu od nekoliko kilometara nizvodno od brane.

„Radi se o dužini od 5–6 kilometara, tačno ispod brane koja se nalazi na entitetskoj liniji. Na tom dijelu rijeke primijećene su ogromne količine mrtve ribe – možemo govoriti o stotinama hiljada komada. Ovo je prava ekološka katastrofa nastala radom hidroelektrane Ulog“, izjavio je Trešnjo.

On je dodao da se uginule ribe i rakovi nalaze duž čitavog pojasa rijeke, te da su ribolovci koji su bili na terenu svjedočili potresnim prizorima. „Na licu mjesta osjećao se miris sumpora ili sličnih materija, a ribe su doslovno iskakale iz vode jer im je ponestalo kisika. Sve što je živjelo u vodi na tom dijelu – od sitne do krupne ribe, pa čak i rakova – potpuno je uništeno“, naveo je Trešnjo.

U akciju su uključeni članovi OSR Konjic, nadležne inspekcije, agencije, policija, kao i tužilaštvo, koje je već izdalo nalog za otvaranje istrage. Planirano je uzimanje uzoraka uginule ribe radi detaljne analize kako bi se utvrdio tačan uzrok pomora.

Posebno je važno da se na lokalitetu Glavatičevo, udaljenom oko 30 kilometara nizvodno, za sada ne bilježe značajniji pomori ribe, što daje nadu da se katastrofa nije proširila na šire područje. Ipak, alarmantno stanje ispod same hidroelektrane izaziva ozbiljnu zabrinutost ribolovaca, ali i šire javnosti.

„Ovo što se dogodilo je tragedija za cijeli ekosistem rijeke Neretve i za sve ljude koji žive uz nju. Ribolovci će pokušati prikupiti uginulu ribu, a više informacija očekujemo nakon detaljnih analiza. Sigurno je samo jedno – ovakva katastrofa još nije viđena na ovim prostorima“, naglasio je Trešnjo.

Ekološke organizacije i lokalno stanovništvo očekuju hitnu reakciju nadležnih institucija, ali i dugoročnu zaštitu rijeke Neretve, jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine.

(Klix/MONDO)