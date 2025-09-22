Nestabilno vrijeme pred nama: Pljuskovi, vjetar i lokalne nepogode

Prvi dan jeseni u Republici Srpskoj donosi blagi pad temperature, a u nastavku sedmice očekuju se kiša i grmljavina, prognoziraju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Izvor: Shutterstock

U Krajini će već sutra, prvog dana jeseni, ujutro biti umjereno do pretežno oblačno, a u ostalim predjelima vedro, ali će se oblačnost tokom dana širiti ka ostalim krajevima.

Promjenljivo do potpuno oblačno, nestabilno i svježije vrijeme očekuje se u srijedu, 24. septembra. Kiša i pljuskovi će početi u noći na zapadu i širiće se ka sjeveru i jugu.

Tokom prvog dijela dana, na istoku će biti uglavnom suvo. Više sunčanih perioda po podne se očekuje u Krajini uz lokalne razvoje koji će donijeti novu kišu i pljuskove s grmljavinom.

Kiša će padati i u istočnim krajevima, dok su na zapadu i jugu moguće i nepogode uz lokalno obilnije padavine za kratko vrijeme i pojačan vjetar, sa maksimalnom temperaturaom do 28 stepeni Celzijusovih.

Nestabilno i promjenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima biće i u četvrtak, 25. septembra. Jutarnja temperatura vazduha od osam do 14, na jugu do 16, a maksimalna od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno vrijeme uz moguću slabu kišu očekuje se i u petak, 26. septembra. Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27, u višim predelima od 17 stepeni Celzijusovih.

(Srna/MONDO)