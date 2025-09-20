Uživajte dok traje: Prvi dani jeseni donose vrućinu, a onda slijedi naglo zahlađenje i kiša

Sunce i visoke temperature i početkom sedmice

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti veoma toplo sa temperaturom do 34 stepena Celzijusova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema najavi, sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Ponegdje će oko rijeka biti prolazne jutarnje magle.

Poslije podne malo do umjereno naoblačenje koje će se do kraja dana širiti od zapada preko sjevera ka istoku.

Vjetar slab do umjeren, u Krajini na udare jak, uglavnom južnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima na istoku od pet stepeni. Maksimalna temperatura od 28 do 34, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 22. septembra, biće pretežno sunčano i vrlo toplo. U Krajini mala do umjerena oblačnost i vjetrovito uz umjeren do jak jugo. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima na istoku od šest, a maksimalna od 29 do 34, u višim predjelima od 23 stepena.

U utorak, 23. septembra, tokom prijepodneva biće toplo i pretežno sunčano u većini krajeva, dok će u Krajini biti promjenljivo oblačno i dalje vjetrovito, uz umjeren do jak jugo. U nastavku dana oblačnost će se od zapada širiti dalje ka svim krajevima, a ponegdje na zapadu i sjeveru je moguća i prolazna kiša. Minimalna temperatura od 12 do 18, u višim predjelima na istoku od šest, a maksimalna od 24 na zapadu do 32 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od 21 stepen.

U srijedu će biti promjenljivo do potpuno oblačno, nestabilno i svježije. Kiša i pljuskovi će početi u noći na zapadu i tokom dana se premještati ka sjeveru i jugu uz moguće lokalno obilnije padavine za kratko vrijeme.

Na istoku ostaje uglavnom suvo i toplije uz više sunčanih intervala. Minimalna temperatura od 11 do 17, u višim predjelima od osam, a maksimalna od 19 na zapadu do 28 na istoku.

U BiH je danas bilo sunčano vrijeme, a u jutarnjim satima po kotlinama je bilo magle, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

SRNA