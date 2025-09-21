Miholjsko ljeto u punoj snazi: Temperature danas i do 34 stepena

U BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Poslije podne podne malo do umjereno naoblačenje koje će se do kraja dana širiti od zapada preko sjevera ka istoku.
Vjetar će biti slab do umjeren, u Krajini na udare pojačan, uglavnom južnih smjerova.
Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 23.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno sunčano, a lokalno po kotlinama ima magle.
STANJE NA PUTEVIMA
Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, bez posebnih ograničenja i zastoja, s obzirom da je vikend, smanjen je obim sanacionih radova, dok iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike
Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa na svim putnim pravcima.
Tokom dana očekuje se frekventniji saobraćaj na većini puteva i na pojedinim graničnim prelazima, navode iz AMS.
Na dionici magistralnog puta Orlovci-Svale, zbog rekonstrukcije raskrsnice magistralnog i regionalnog puta, te Omladinskog puta u Prijedoru, do sutra je obustavljen saobraćaj, koji je preusmjeren odgovarajućom putokaznom signalizacijom.
Na regionalnom putu Bileća-Deleuša, zbog sanacije kolovoza, saobraćaj će biti potpuno obustavljen do 24. septembra od 8.00 do 15.00 časova. Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na magistralni put Bileća-Trebinje-Klobuk.
Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.
U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina na obilaznici oko grada. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.
Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.
Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
Saobraćajni režim izmijenjen je zbog izvođenja radova na dionici magistpalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.
Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.
Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji navedenog magistralnog puta.
Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.
Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.
Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.
Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.
Zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.
U mjestu Donja Paležnica, zbog pojave odrona na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.
Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.
Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.
Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.
Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.
Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.
U FBiH radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.
Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.
Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.
Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikednom samo u noćnom terminu.
Srna/Mondo