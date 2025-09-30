Međunarodni dan slobode pristupa informacijama: Pravo građana na informacije mora biti u potpunosti zagarantovano

Slab zakonski okvir na svim nivoima i dalje omogućava institucijama da kriju informacije od javnog interesa, što podriva transparentnost i smanjuje odgovornost javnih institucija .

Novi zakon na nivou BiH, koji je predstavljen kao reformski, donio je nove izazove u implementaciji, na šta su upozoravale organizacije civilnog društva. To je poručeno na okruglom stolu koji su organizovali Transparency International u BiH i udruženje Vaša prava BiH, uz podršku Evropske unije, povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama.

Na skupu su predstavljene inicijative za unapređenje zakonskog okvira na svim nivoima vlasti, kao odgovor na praksu u kojoj su institucije koristile pravne praznine da produžavaju sporove, nisu dosljedno postupale po sudskim odlukama, te su ograničavale javni pristup informacijama ključnim za promociju transparentnosti i odgovornosti.

Na entitetskom nivou institucije i dalje nisu obavezne proaktivno i redovno objavljivati ključne informacije od javnog značaja poput budžeta, ugovora, izvještaja dok novi zakon na državnom nivou i dalje ne daje očekivane rezultate. Zato se inicijativom predlažu mjere koje bi otklonile ključne nedostatke zakonskog okvira:

- U RS i FBiH uvesti odredbe o proaktivnoj transparentnosti, propisati inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i novčanih kazni za kršenje zakona.

- Na nivou BiH propisati sankcije za nepoštovanje zakonom propisanih rokova, promijeniti politiku izricanja novčanih kazni i uspostaviti nezavisan drugostepeni mehanizam odlučivanja po žalbi.

- U Brčko Distriktu poseban izazov ostaje odsustvo zakona kojim bi se regulisala ova oblast već dvije godine.

Donošenje novog zakona na nivou BiH donijelo je određena poboljšanja, uključujući i odredbe o proaktivnoj transparentnosti.

Istovremeno, stvorilo je i nove osnove na kojima institucije mogu odbiti pristup informacijama, što izaziva zabrinutost da bi informacije od javnog značaja mogle ostati nedostupne građanima i medijima. Uspostavljeno je i Žalbeno vijeće pri Savjetu ministara BiH što je dovelo u pitanje nezavisnost ovog tijela.

Po podacima TI BiH od početka 2024. do juna 2025. Vijeće je zaprimilo 108 žalbi od kojih je 12 odbačeno, 20 usvojeno, dok je u 62 predmeta žalba odbijena. Pokrenuto je do sada 15 upravnih sporova protiv odluka Vijeća, a Sud BiH je donio dvije presude, jedna kojom se tužba usvaja i jedna kojom se tužba odbija.

"Ovi pokazatelji jasno ukazuju da postojeći drugostepeni mehanizam zaštite prava na pristup informacijama nije dovoljno funkcionalan i nezavisan, te da u potpunosti izostaje njegov angažman na unaprjeđenju pravne zaštite. Pozivamo nadležne institucije da, u skladu sa najboljom praksom u regionu i međunarodnim preporukama, uspostave nezavisno i nepristrasno tijelo koje će odlučivati o žalbama u postupcima pristupa informacijama", poručeno je iz TI BiH.

Na skupu je istaknuto da BiH i dalje ima ozbiljne izazove u primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama, uključujući nedoslijednost u donošenju odluka, kašnjenja institucija i nedostatak proaktivne transparentnosti. Učesnici su razmijenili iskustva i predstavili prijedloge za unapređenje zakona, s ciljem jačanja institucionalne odgovornosti i osiguranja dosljedne primjene ovog prava na svim nivoima vlasti.

„Evropska Unija već dugo podržava reforme koje jačaju transparentnost, odgovornost i dobro upravljanje u Bosni i Hercegovini. Novi državni Zakon o slobodi pristupa informacijama mora se pretočiti u stvarnu praksu, a ne ostati samo mrtvo slovo na papiru. U tom cilju, uz našu podršku Transparency International BiH i Vaša prava BiH razvili su online platformu koja olakšava podnošenje i praćenje zahtjeva za pristup informacijama. Pozivamo institucije, civilno društvo i medije da iskoriste ovaj trenutak kako bi transparentnost postala stvarnost za sve građane", rekla je Aurelie Valtat, šefica Sektora za evropske integracije, politička pitanja, medije i informisanje u Delegaciji EU u BiH.

Inicijative za unapređenje zakona koji regulišu ovu oblast biće upućene vladama i zakonodavnim tijelima na svim nivoima. Predstavnici medija i organizacija civilnog društva koji podnose većinu zahtjeva institucijama, pozvali su vlasti da osiguraju transparentan proces i izbjegnu ponavljanje nedostataka uočenih prilikom usvajanja zakona na državnom nivou.

