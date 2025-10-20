logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raste broj respiratornih infekcija u Srpskoj: Više od 5.000 oboljelih u jednoj sedmici

Raste broj respiratornih infekcija u Srpskoj: Više od 5.000 oboljelih u jednoj sedmici

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj su u drugoj sedmici oktobra prijavili 5.160 akutnih respiratornih infekcija i 471 oboljenje slično gripu, kojih je najviše bilo u regiji Banjaluke i Foče, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo.

Raste broj respiratornih infekcija u Srpskoj Izvor: Kitja Kitja/Shutterstock.com

Epidemiolog u Institutu Irena Špegar Drobac rekla je da je u bolnicama u Republici Srpskoj od 6. do 12. oktobra prijavljen 101 pacijent obolio od teške akutne respiratorne infekcije koji su zahtijevali hospitalizaciju.

"U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske hospitalizovano je 56 pacijenata, Bolnici Zvornik 20, Bolnici Prijedor osam, Bolnici Gradiška i Doboj po sedam, Bolnici Istočno Sarajevo jedan i Bolnici Nevesinje po dva", rekla je ona.

Prema njenim riječima, od početka sezone, odnosno od početka oktobra ukupno su prijavljene 8.392 akutne respiratorne infekcije, 799 oboljenja sličnih gripu, dok je 191 oboljeli imao tešku akutnu respiratornu infekciju.

U rеfеrеntnој lаbоrаtоriјi Institutа zа јаvnо zdrаvstvо RS tеstirаnо је 9 SARI i 2 ILI uzоrkа nа virusе influеncе, SARS‑CoV‑2 i rеspirаtоrni sinciciјаlni virus (RSV). Оd tоgа 5 SARI uzоrаkа је bilо pоzitivnо nа SARS‑CoV‑2 .

Špegar Drobac je navela da je najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u uzrasnoj grupi od 15 do 29 i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teške akutne respiratorne infekcije najviše obolijevali najmlađi i najstariji.

"Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi /učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop/ neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne i higijene prostora. Osim redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije", preporuka je iz Instituta.

Ukazuju da posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanovama za trajni boravak/starački domovi, njegu lica sa posebnim potrebama i slično.

Prema trenutno dostupnim podacima Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije, za prvu sedmicu oktobra aktivnost virusa influence je uglavnom u međusenzonskim vrijednostima odnosno na niskom nivou. 

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Republika Srpska virusi koronavirus

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ