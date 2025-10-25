Probijen tunel Nevesinje–Dabarsko polje dug više od 12 kilometara

Tunel Nevesinje–Dabarsko polje, najveći hidroenergetski objekat u sastavu Hidroelektrane Dabar, zvanično je probijen, potvrdio je juče za RTRS v.d. generalnog direktora „Elektroprivrede Republike Srpske“ Luka Petrović.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Ovaj infrastrukturni poduhvat, dužine 12,125 kilometara, predstavlja ključni segment projekta HE Dabar, koji je dio sistema Gornji horizonti. Prema riječima Petrovića, riječ je o najvećem objektu ovog tipa izgrađenom na prostoru bivše Јugoslavije u posljednjih 35 godina.

" U narednih nekoliko dana obilježićemo činjenicu da Republika Srpska, u ovim okolnostima, jedina na Balkanu kroz javno preduzeće gradi ovako zahtjevan hidroenergetski objekat. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli ovom uspjehu – prvenstveno izvođaču radova Integral inženjeringu, svim radnicima HE Dabar i upravi, koji su pomno pratili realizaciju svakog segmenta projekta", izjavio je Petrović.

Podsjećamo, krajem septembra gradilište HE Dabar posjetio je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je tom prilikom izrazio nadu da će hidroelektrana biti završena do kraja 2027. godine. On je istakao da će rad ovog postrojenja, u koje je do sada uloženo 664 miliona KM, donijeti značajne benefite za cijelu istočnu Hercegovinu.