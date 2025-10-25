logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Probijen tunel Nevesinje–Dabarsko polje dug više od 12 kilometara

Probijen tunel Nevesinje–Dabarsko polje dug više od 12 kilometara

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
0

Tunel Nevesinje–Dabarsko polje, najveći hidroenergetski objekat u sastavu Hidroelektrane Dabar, zvanično je probijen, potvrdio je juče za RTRS v.d. generalnog direktora „Elektroprivrede Republike Srpske“ Luka Petrović.

Probijen tunel Nevesinje–Dabarsko polje Izvor: Srna/Milena Koprivica

Ovaj infrastrukturni poduhvat, dužine 12,125 kilometara, predstavlja ključni segment projekta HE Dabar, koji je dio sistema Gornji horizonti. Prema riječima Petrovića, riječ je o najvećem objektu ovog tipa izgrađenom na prostoru bivše Јugoslavije u posljednjih 35 godina.

" U narednih nekoliko dana obilježićemo činjenicu da Republika Srpska, u ovim okolnostima, jedina na Balkanu kroz javno preduzeće gradi ovako zahtjevan hidroenergetski objekat. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli ovom uspjehu – prvenstveno izvođaču radova Integral inženjeringu, svim radnicima HE Dabar i upravi, koji su pomno pratili realizaciju svakog segmenta projekta", izjavio je Petrović.

Podsjećamo, krajem septembra gradilište HE Dabar posjetio je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je tom prilikom izrazio nadu da će hidroelektrana biti završena do kraja 2027. godine. On je istakao da će rad ovog postrojenja, u koje je do sada uloženo 664 miliona KM, donijeti značajne benefite za cijelu istočnu Hercegovinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nevesinje HE Dabar tunel

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ