Probijen tunel Nevesinje–Dabarsko polje dug više od 12 kilometara

Tunel Nevesinje–Dabarsko polje, najveći hidroenergetski objekat u sastavu Hidroelektrane Dabar, zvanično je probijen, potvrdio je juče za RTRS v.d. generalnog direktora „Elektroprivrede Republike Srpske“ Luka Petrović.
Ovaj infrastrukturni poduhvat, dužine 12,125 kilometara, predstavlja ključni segment projekta HE Dabar, koji je dio sistema Gornji horizonti. Prema riječima Petrovića, riječ je o najvećem objektu ovog tipa izgrađenom na prostoru bivše Јugoslavije u posljednjih 35 godina.
" U narednih nekoliko dana obilježićemo činjenicu da Republika Srpska, u ovim okolnostima, jedina na Balkanu kroz javno preduzeće gradi ovako zahtjevan hidroenergetski objekat. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli ovom uspjehu – prvenstveno izvođaču radova Integral inženjeringu, svim radnicima HE Dabar i upravi, koji su pomno pratili realizaciju svakog segmenta projekta", izjavio je Petrović.
Podsjećamo, krajem septembra gradilište HE Dabar posjetio je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je tom prilikom izrazio nadu da će hidroelektrana biti završena do kraja 2027. godine. On je istakao da će rad ovog postrojenja, u koje je do sada uloženo 664 miliona KM, donijeti značajne benefite za cijelu istočnu Hercegovinu.