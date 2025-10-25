logo
Na Palama otkriven spomenik „Sabornost“ posvećen stvaraocima i braniocima Republike Srpske

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Dodik, Stevandić, Medić i Ostojić otkrili spomenik posvećen stvaraocima i braniocima Republike Srpske na Palama.

Srn2025-10-25_1319673_2.jpg Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Stevan Medić i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić svečano su danas na Palama otkrili spomen-obilježje posvećeno stvaraocima i braniocima Republike Srpske.

Spomenik, autora akademika Milivoja Unkovića iz Banjaluke, koji se nalazi ispred zgrade Doma Republike Srpske na Palama, nosi simboličan naziv "Sabornost".

Nakon svečanog otkrivanja, spomenik osveštava sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.

U nastavku svečanosti planirano je obraćanje zvaničnika, a donatorima i zaslužnim pojedincima, koji su svojom podrškom, radom i ličnim angažovanjem doprinijeli realizaciji ovog istorijskog projekta, biće dodjeljene zahvalnice.

