Danas toplije uz promjenljivu oblačnost

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Krajem dana u Krajini će vjetar jačati uz naoblačenje koje će se do narednog jutra širiti ka većini krajevima, a ponegdje na jugu može pasti i po koja kap kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Tokom jutra duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, u nastavku dana će jačati, u Krajini će na udare biti i jak, a na sjeveru i slab do umjeren, južnih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano i hladnije vrijeme uz malu oblačnost, a oko rijeka i po kotlinama je prolazna magla.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Gacko minus jedan, Foča, Han Pijesak, Rudo, Šipovo i Zenica nula, Višegrad i Srebrenica jedan, Prijedor i Čemerno dva, Kalinovik i Tuzla tri, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik, Drinić i Sarajevo četiri, Mrkonjić Grad pet, Bijeljina, Doboj, Kneževo i Mostar šest i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano uz povoljne vremenske uslove, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Privremene obustave saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina od 8.00 do 17.00 časova u trajanju do 45 minuta zbog izvođenja radova. Takođe, na istom putnom pravcu vrši se postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Zbog postavljanja završnog sloja asfalta na regionalnom putu Prevorac-Berkovići, saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 17.00 časova. Predviđeno je da ovi radovi traju do 8. novembra.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

U toku su radovi na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, a radi se i na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu, kod Roguljića. Saobraćaj na nadvožnjaku je zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Radovi se izvode na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, i Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići. Na mjestima izvođenja radova moguće su obustave saobraćaja do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova je na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizište jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Donja Orahovica-Šićki Brod /kod Koksare Lukavac/, Zavidovići-Vozuća u mjestu Krivaja, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, na ulazu u Čitluk iz pravca Mostara i Jajce-Crna Rijeka.

U toku su radovi na sanaciji odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, dionica Donja Vraca-Liješnica, tako da od 9.00 do 16.00 časova vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog sanacije klizišta na regionalnom putu Ostrožac–Buturović Polje, saobraćaj je privremeno obustavljen. Alternativni pravci su u funkciji i preporučuje se korištenje istih do završetka radova.

Na graničnim prelazima zadržavanja su od 20 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.