Prognoza: Jutro kišovito, popodne sunčano, a uveče ponovo pljuskovi

Danas će prije podne biti pretežno oblačno sa kišom, a od sredine dana biće uglavnom sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti koji će ponovo usloviti kišu ili pljusak.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Uveče i u narednoj noći biće svježije i uglavnom vedro, dok se na jugu i istoku očekuje jače naoblačenje s kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 21 stpen Celzijusov.

STANJE NA PUTEVIMA

Na putevima u Republici Srpskoj i FBiH saobraćaj se jutros odvija po mokrim i klizavim kolovozima, na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vozačima i pješacima se skreće pažnja na dodatni oprez zbog velike količine i opalog lišća kako na kolovozima tako i na trotoarima koje je nanio vjetar.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta zbog izvođenja radova na stabilizaciji kosina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, te se vozila preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac-Banjaluka, takođe i radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu kod Roguljića i saobraćaj će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Na dijelu magistralnog puta Gacko-Tjentište na lokalitetu Sastavci zbog radova su moguće kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sananacija kosine usjeka.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza u toku je povremena obustava saobraćaja od 07.00 do 17.00 časova, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnom putu Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde zbog radova na deminiranju terena, kod deminerskog radilišta TI "Gajevi", radnim danima od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" u od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija /Sijeračke stijene/ na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Priboj - granica Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na putnim pravcima granični prelaz Brod-Derventa, granica FBiH/Republika Srpska Podvrsnik-Trebinje-prelaz Klobuk i granica FBiH/Republika Srpska Ledenice-Šamac.

Na putevima u FBiH zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnom putu Ostrožac-Buturović Polje saobraćaj je privremeno obustavljen, te se preporuičuje korištenje alternativnih putnih pravaca.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Orašje-Šamac saobraća se jednom trakom, kao i na dijelu magistralnog puta Donja Orahovica-Šićki Brod.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

U toku je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU što povremeno može usloviti duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.