Vrijeme narednih dana: Vikend donosi kišu i pad temperature, početak sedmice svježiji uz jače padavine

U Republici Srpskoj tokom vikenda se očekuje blagi pad temperature i oblačno vrijeme sa padavinama izraženijim u Hercegovini, dok će na sjeverozapadu i sjeveru biti i sunčanih intervala.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Duško Mrkonjić je naveo da će maksimalna temperatura vazduha u subotu, 25. oktobra, biti od 14 do 19 stepeni Celzijusovih.

On je dodao da će u nedjelju, 26. oktobra, padavine biti izraženije, a maksimalna temperatura vazduha od 12 do 16 stepeni. Uveče se na sjeveru očekuje jači vjetar.

U ponedjeljak, 27. oktobra, biće nešto svježije i promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom koja će na jugu i istoku biti nešto jača.