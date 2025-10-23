logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vrijeme narednih dana: Vikend donosi kišu i pad temperature, početak sedmice svježiji uz jače padavine

Vrijeme narednih dana: Vikend donosi kišu i pad temperature, početak sedmice svježiji uz jače padavine

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj tokom vikenda se očekuje blagi pad temperature i oblačno vrijeme sa padavinama izraženijim u Hercegovini, dok će na sjeverozapadu i sjeveru biti i sunčanih intervala.

Kiša u Banjaluci Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Duško Mrkonjić je naveo da će maksimalna temperatura vazduha u subotu, 25. oktobra, biti od 14 do 19 stepeni Celzijusovih.

On je dodao da će u nedjelju, 26. oktobra, padavine biti izraženije, a maksimalna temperatura vazduha od 12 do 16 stepeni. Uveče se na sjeveru očekuje jači vjetar.

U ponedjeljak, 27. oktobra, biće nešto svježije i promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom koja će na jugu i istoku biti nešto jača.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ