Nezadovoljni hranom i uslovima: Nekolicina zatvorenika u Vojkovićima stupila u štrajk glađu

Nezadovoljni hranom i uslovima: Nekolicina zatvorenika u Vojkovićima stupila u štrajk glađu

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
Četvorica pritvorenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima, poznatom i kao bh. Alkatraz, stupila su prije dva dana u štrajk glađu, saznaje ATV.

zatvor Izvor: Shutterstock

Prema informacijama ATV-a, pritvorenici su nezadovoljni uslovima u zatvoru, posebno hranom koja im se servira. Detalji štrajka, uključujući konkretne zahtjeve zatvorenika, za sada nisu poznati.

U Vojkovićima su smješteni zatvorenici i pritvorenici nadležni Sudu BiH, a štrajk je pokrenuo dodatnu pažnju javnosti na stanje u ovom zavodu.

