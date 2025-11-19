Nezadovoljni hranom i uslovima: Nekolicina zatvorenika u Vojkovićima stupila u štrajk glađu

Četvorica pritvorenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima, poznatom i kao bh. Alkatraz, stupila su prije dva dana u štrajk glađu, saznaje ATV.

Izvor: Shutterstock

Prema informacijama ATV-a, pritvorenici su nezadovoljni uslovima u zatvoru, posebno hranom koja im se servira. Detalji štrajka, uključujući konkretne zahtjeve zatvorenika, za sada nisu poznati.

U Vojkovićima su smješteni zatvorenici i pritvorenici nadležni Sudu BiH, a štrajk je pokrenuo dodatnu pažnju javnosti na stanje u ovom zavodu.