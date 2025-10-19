logo
"Ne plašim se zatvora": Sarkozi se sprema za izdržavanje petogodišnje kazne

"Ne plašim se zatvora": Sarkozi se sprema za izdržavanje petogodišnje kazne

Autor Dragana Božić Izvor SRNA

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi, koji će u utorak početi izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne, rekao je da se ne plaši odlaska u zatvor, piše list "Tribjun dimanš".

Sarkozi ide u zatvor Izvor: Shutterstock

Sarkozi, koji je proglašen krivim za pokušaj nelegalnog finansiranja predsjedničke kampanje 2007. godine novcem iz Libije, trebalo bi da bude zatvoren u pariskom zatvoru Sante 21. oktobra.

On je izjavio da je već spakovao kofere i da se osjeća mirno pred početak izdržavanja kazne.

"Ne plašim se zatvora. Držaću glavu visoko, čak i ispred kapija Santea", rekao je Sarkozi i dodao da neće tražiti posebne privilegije.

Bivši predsjednik je rekao listu da ne želi da se žali ili da prema njemu osjećaju sažaljenje dok bude iza rešetaka. Otkrio je da planira da provede vrijeme u zatvoru pišući knjigu.

Sarkozi tvrdi da je nevin i uložio je žalbu na presudu.

(Srna)

