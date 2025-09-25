logo
Bivši predsjednik Nikola Sarkozi proglašen krivim: Za ilegalnu kriminalnu zavjeru uzeo milione od Gadafija

Bivši predsjednik Nikola Sarkozi proglašen krivim: Za ilegalnu kriminalnu zavjeru uzeo milione od Gadafija

Autor Vesna Kerkez
Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi proglašen je krivim za kriminalnu zavjeru ilegalnog finansiranja izborne kampanje.

Sarkozi proglašen krivim Izvor: Youtube/Printscreen/BFMTV

Bivši francuski predsjednikNikola Sarkozi proglašen je krivim za kriminalnu zavjeru na suđenju za finansiranje izborne kampanje u Libiji. Nikola Sarkozi, nekadašnji predsjednik Francuske, proglašen je danas krivim za kriminalnu zavjeru, ali ne i za druge tačke optužnice, u slučaju koji istražuje miliona evra ilegalnog finansiranja izborne kampanje od režima pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija.

