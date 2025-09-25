Bivši predsjednik Nikola Sarkozi proglašen krivim: Za ilegalnu kriminalnu zavjeru uzeo milione od Gadafija

Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi proglašen je krivim za kriminalnu zavjeru ilegalnog finansiranja izborne kampanje.

Bivši francuski predsjednikNikola Sarkozi proglašen je krivim za kriminalnu zavjeru na suđenju za finansiranje izborne kampanje u Libiji. Nikola Sarkozi, nekadašnji predsjednik Francuske, proglašen je danas krivim za kriminalnu zavjeru, ali ne i za druge tačke optužnice, u slučaju koji istražuje miliona evra ilegalnog finansiranja izborne kampanje od režima pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija.