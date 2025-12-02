Most Karakaj otvoren za teretni saobraćaj, u Šepku zatvaranje zbog rekonstrukcije

Most preko Drine na graničnom prelazu Karakaj, koji spaja BiH i Republiku Srpsku sa Srbijom, danas je otvoren za teretni saobraćaj, dok je most u Šepku zatvoren zbog rekonstrukcije.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Most u Karakaju je zbog oštećenja na pojedinim dijelovima zatvoren za teretni saobraćaj 8. aprila prošle godine i nakon rekonstrukcije, koja je trajala nešto manje od 20 mjeseci, ponovo je u funkciji za sva vozila, uključujući autobuse i kamione.

U vrijeme izvođenja radova saobraćaj se preko mosta na prelazu Karakaj odvijao naizmjenično za vozila nosivosti do pet tona.

Prema izvođaču radova, sanacija mosta Karakaj uključivala je niz važnih radova kako bi se obezbijedila njegova stabilnost i bezbjednost, a prvenstveno se odnosila na ojačavanje stubova mosta do vrha naglavne grede, čime su dodatno ojačani nosivi stubovi i poboljšana njihova otpornost na dinamičke uticaje usljed teškog saobraćajnog opterećenja.

Radovi su se, između ostalog, odnosili i na rušenje postojećih i izradu novih širih pješačkih staza i ivičnih vijenaca, kako bi se obezbijedila sigurnost pješaka, te izradu nove kolovozne konstrukcije mosta, koja je projektovana da izdrži savremena opterećenja i da bude dugotrajnija.

Zamijenjena je stara ograda mosta novom, čime je pružena bolja zaštita i bezbjednost za sve korisnike mosta, a postavljen je i novi sistem uličnih svjetiljki koji će poboljšati vidljivost i bezbjednost i vozača i pješaka tokom noći.

Ukupna dužina mosta iznosi 322 metra, a širina 10,6 metara. Most je izgrađen 1972. godine i do sada na njemu nije bilo nikakve rekonstrukcije ni sanacije.

Radove na rekonstrukciji mosta obišli su 6. septembra 2024. godine predsjednici Republike Srpske i Srbije, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić.

Vučić je tada izjavio da će rekonstrukcija mosta u Karakaju koštati oko četiri miliona evra, a Dodik da će cijeli projekat finansirati Srbija.

Na mostu u Šepku saobraćaj je danas zatvoren za teretni saobraćaj.

Saobraćaj je bio privremeno redukovan za kamione od 10. decembra prošle godine, odnosno kamioni su mogli prelaziti preko ovog mosta od 9.00 do 13.00 časova i od 22.00 do 6.00 časova.