Ljudska prava pod pritiskom: Ombudsmani bilježe rast pritužbi građana

U BiH je ove godine u porastu broj žalbi podnesenih ombudsmanima za ljudska prava što ukazuje na povećanje problema sa kojima se građani suočavaju, saopšteno je iz Institucije ombdusmana BiH povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Izvor: Michael Gstettenbauer / imago stock&people / Profimedia

Navode i to da su građani spremniji da aktivnije djeluju u zaštiti svojih prava.

Građani se najviše žale na kršenje građanskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava, kao i na kršenje prava u pravosuđu i upravi, ali i na kršenje prava djece i diskriminaciju.

"Žalbe koje ombudsmani primaju ukazuju na potrebu djelovanja s ciljem obezbjeđivanja ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije, gdje su kršenju posebno izložene najranjivije grupe - žene, djeca, nemoćni, te pripadnici nacionalnih i drugih manjina", navedeno je u saopštenju.

Ombudsmani su istakli da ljudska prava ne smiju biti iluzorna, nego efikasna i sprovodiva u praksi.

"Svakodnevna saradnja institucija sa ombudsmanima neophodna je za ostvarivanje prava građana, ali i poštovanje principa vladavine prava", naveli su iz Institucije ombudsmana i istakli važnost efikasne realizacije preporuka ombudsmana.

Iz Institucije ombudsmana su istakli da je 10. decembar prilika za podsjećanje na važnost ljudskih prava, koja moraju biti ostvarena kroz javne politike i zakone koji se donose u saradnji sa svim ključnim akterima, a u interesu građana.

"Država, institucije i donosioci odluka imaju posebnu odgovornost za odluke koje donose, ali i za poruke koje šalju", zaključili su ombudsmani.

Generalna skupština UN usvojila je 10. decembra 1948. godine Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kojom su afirmisana građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava koja bi trebala pripadati svakom čovjeku bez razlike.

(Srna)