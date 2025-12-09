logo
Ljudska prava pod pritiskom: Ombudsmani bilježe rast pritužbi građana

Ljudska prava pod pritiskom: Ombudsmani bilježe rast pritužbi građana

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
U BiH je ove godine u porastu broj žalbi podnesenih ombudsmanima za ljudska prava što ukazuje na povećanje problema sa kojima se građani suočavaju, saopšteno je iz Institucije ombdusmana BiH povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Raste broj žalni građana Ombudsmanu za ljudska prava Izvor: Michael Gstettenbauer / imago stock&people / Profimedia

Navode i to da su građani spremniji da aktivnije djeluju u zaštiti svojih prava.

Građani se najviše žale na kršenje građanskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava, kao i na kršenje prava u pravosuđu i upravi, ali i na kršenje prava djece i diskriminaciju.

"Žalbe koje ombudsmani primaju ukazuju na potrebu djelovanja s ciljem obezbjeđivanja ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije, gdje su kršenju posebno izložene najranjivije grupe - žene, djeca, nemoćni, te pripadnici nacionalnih i drugih manjina", navedeno je u saopštenju.

Ombudsmani su istakli da ljudska prava ne smiju biti iluzorna, nego efikasna i sprovodiva u praksi.

"Svakodnevna saradnja institucija sa ombudsmanima neophodna je za ostvarivanje prava građana, ali i poštovanje principa vladavine prava", naveli su iz Institucije ombudsmana i istakli važnost efikasne realizacije preporuka ombudsmana.

Iz Institucije ombudsmana su istakli da je 10. decembar prilika za podsjećanje na važnost ljudskih prava, koja moraju biti ostvarena kroz javne politike i zakone koji se donose u saradnji sa svim ključnim akterima, a u interesu građana.

"Država, institucije i donosioci odluka imaju posebnu odgovornost za odluke koje donose, ali i za poruke koje šalju", zaključili su ombudsmani.

Generalna skupština UN usvojila je 10. decembra 1948. godine Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kojom su afirmisana građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava koja bi trebala pripadati svakom čovjeku bez razlike. 

(Srna)

