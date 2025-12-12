Danas oblačno i hladno: Magla smanjuje vidljivost na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti oblačno, maglovito i hladnije vrijeme s kraćim sunčanim intervalima u višim predjelima, dok će u Hercegovini biti sunčanije i najtoplije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vjetar slab uglavnom sjevernih smjerova. U Hercegovini slaba do umjerena, na udare u drugom dijelu dana pojačana bura.

Maksimalna temperatura vazduha od dva do osam stepeni Celzijusovih, na jugu do 14 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da jutros u Srpskoj i FBiH po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla ili niska oblačnosti, dok je u ostalim dijelovima sunčano.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Livno, Gacko i Bileća minus tri, Čemerno, Drvar i Sokolac minus dva, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Drinić i Banjaluka minus jedan, Kalinovik, Srbac, Jajce, Prijedor i Novi Grad nula, Bjelašnica, Sanski Most, Sarajevo, Zenica, Foča, Rudo i Han Pijesak jedan, Višegrad, Zvornik i Kneževo dva, Srebrenica i Trebinje četiri i Bijeljina i Doboj pet, Tuzla šest i Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost i usporavaju vožnju na dionicama u kotlinama i višim predjelima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, a znog niskih temperatura moguća je poledica preko planinskih prevoja, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Iz AMS-a podsjećaju na obavezu posjedovanja zimske opreme.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, saobraćaj je obustavljen 8.00 do 17.00 časova i preusmjeren na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko - Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Miniranje je najavljeno u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde.

Na tim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić -Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH počela je sanacija dilatacija na mostu u mjestu Donje Paprasko, na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na dionici auto-puta Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.