Preminuo profesor Milan Skrobić

Penzionisani profesor Univerziteta u Banjaluci Milan Skrobić preminuo je u 79. godini, saopšteno je iz ove visokoškolske ustanove.

Preminuo profesor Milan Skrobić Izvor: RTRS

Profesor Skrobić rođen je 1947. godine u Gradišci, a osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kozarskoj Dubici.

Medicinski fakultet završio je 1971. godine na Univerzitetu u Zagrebu, gdje je 1979. godine položio i specijalistički ispit iz oblasti nuklearne medicine.

Supspecijalistički ispit na postdiplomskom studiju iz endokrinologije, bolesti metabolizma i dijabetesa položio je 1983. godine na istom fakultetu, gdje je 1987. godine odbranio i magistarski rad pod naslovom "Vrijednosti tireoglobulina kod upala štitne žlijezde".

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Tireoglobulin u tiroidnim i netiroidnim oboljenjima" odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Na banjalučkom Medicinskom fakultetu obavljao je dužnost prodekana za nastavu, kao i dužnost dekana, a radio je u Zavodu za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, te obavljao je i dužnost direktora ove zdravstvene ustanove.

Tokom bogate karijere objavio je veći broj naučnih radova i publikacija i bio učesnik niza značajnih naučnoistraživačkih projekata.

Skrobić je preminuo juče, a biće sahranjen sutra na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.

