Povećana naknada za topli obrok u Srpskoj

Naknada za topli obrok, radnicima kojima se isplaćuje u novcu, za svaki radni dan proveden na radu u 2026. godini iznosiće 12,18 KM u netu, odnosno 19,97 KM u brutu, saopšteno je iz Saveza sindikata RS.

Izvor: CBBIH

Iz Saveza sindikata navode da, ukoliko radnik u toku mjeseca provede 22 dana na radu, a kod poslodavca nije organizovana ishrana – pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa, topli obrok na mjesečnom nivou iznosiće 267,96 KM u netu.

"Ako je ishrana organizovana putem keteringa ili se topli obrok priprema u vlastitim restoranima kod poslodavca, vrijednost neoporezivog toplog obroka iznosi do 11,46 KM u netu", istakli su.

Naglasili su da je zakonska obaveza svih poslodavaca u Republici Srpskoj da isplaćuju naknadu troškova toplog obroka, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana ili ukoliko naknada za topli obrok nije sastavni dio plate u skladu sa zakonom o platama budžetskih korisnika.

"Podsjećamo da je visina naknade za topli obrok utvrđena Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku i iznosi 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan, a u slučaju obavljanja prekovremenog rada koji traje duže od tri časa dnevno, radnik ima pravo na još jedan iznos toplog obroka za dan kada je radio prekovremeno", rekli su u Savezu sindikata i dodali da je prema obavještenju Republičkog zavoda za statistiku, od 22. januara 2026. godine, prosječna bruto plata za 2025. godinu iznosila 2.349,00 KM.

(Mondo)