Preko 1.000 planinara na tradicionalnom "Grmečkom maršu" (Foto)

Preko 1.000 planinara iz preko 50 planinarskih društava popelo se prošlog vikenda na Crni vrh, najvišu tačku planine Grmeč na nadmorskoj visini od 1.605 metara.

Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Tradicionalni, 15. "Grmečki marš" održan je u nedjelju u organizaciji Zavičajnog udruženja Sanjana "Grmeč" iz Banjaluke i u saradnji sa Planinarskim savezom Republike Srpske.

Predsjednik Planinarskog saveza RS Neno Dobrijević rekao je da ovaj marš ima svoju istorijsku simboliku i da se održava u znak sjećanja herojsku borbu Grmeča i Podgrmeča, na partizanske borce u drugom svjetskom ratu.

Borci sa ovih prostora su pružili snažan otpor fašističkom neprijatelju u slamanju četvrte ofanzive poznate kao "Weiss II " februaru 1943. godine, te uspjeli probiti obruč višestruko jače vojne sile.

Nakon što je slomljena neprijateljska ofanziva, stvoreni su preduslovi za oslobađanje Sanskog Mosta i cijelog podgrmečkog kraja, što se i dogodilo u oktobru 1943. godine.

"Na našem tradicionalnom planinarenju učestvovalo je preko 1.000 planinara i velikih zaljubljenika u prirodu iz cijelog regiona. Naša misija je da obilježimo ovaj značajan događaj iz naše ponosne istorije, ali i da promovišemo planinarenje kao najbolji vid sportsko rekreativne aktivnosti", rekao je Dobrijević.