logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preko 1.000 planinara na tradicionalnom "Grmečkom maršu" (Foto)

Preko 1.000 planinara na tradicionalnom "Grmečkom maršu" (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Preko 1.000 planinara iz preko 50 planinarskih društava popelo se prošlog vikenda na Crni vrh, najvišu tačku planine Grmeč na nadmorskoj visini od 1.605 metara.

15. Grmečki marš, učestvovalo hiljadu planinara Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Tradicionalni, 15. "Grmečki marš" održan je u nedjelju u organizaciji Zavičajnog udruženja Sanjana "Grmeč" iz Banjaluke i u saradnji sa Planinarskim savezom Republike Srpske.

Predsjednik Planinarskog saveza RS Neno Dobrijević rekao je da ovaj marš ima svoju istorijsku simboliku i da se održava u znak sjećanja herojsku borbu Grmeča i Podgrmeča, na partizanske borce u drugom svjetskom ratu.

Borci sa ovih prostora su pružili snažan otpor fašističkom neprijatelju u slamanju četvrte ofanzive poznate kao "Weiss II " februaru 1943. godine, te uspjeli probiti obruč višestruko jače vojne sile.

Nakon što je slomljena neprijateljska ofanziva, stvoreni su preduslovi za oslobađanje Sanskog Mosta i cijelog podgrmečkog kraja, što se i dogodilo u oktobru 1943. godine.

"Na našem tradicionalnom planinarenju učestvovalo je preko 1.000 planinara i velikih zaljubljenika u prirodu iz cijelog regiona. Naša misija je da obilježimo ovaj značajan događaj iz naše ponosne istorije, ali i da promovišemo planinarenje kao najbolji vid sportsko rekreativne aktivnosti", rekao je Dobrijević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

planinarenje Grmeč Drvar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ