Hilandar "rasprodat" za ovu godinu: Nema slobodnih termina za posjete do 2027.

Hilandar "rasprodat" za ovu godinu: Nema slobodnih termina za posjete do 2027.

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Svi termini za posjete srpskom manastiru Hilandaru na Svetoj Gori su popunjeni do kraja godine, saopštila je Kancelarija za poklonike manastira Hilandara.

nema slobodnih termina za posjetu Hilandaru do kraja 2026. Izvor: Mondo/J. Dojčinović

Zainteresovani za posjetu Hilandaru u 2027. godini zamoljeni su da ne šalju molbe prije početka decembra, objavljeno je na sajtu Zadužbine manastira Hilandara.

Inače, da biste došli do manastira potrebna je posebna dozvola koja se zove diamonitirion. To nije obična viza za Grčku, nego posebna dozvola koja omogućava pristup Atosu. Košta između 20 i 30 evra.

hilandar Sveta gora

