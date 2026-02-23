Hilandar "rasprodat" za ovu godinu: Nema slobodnih termina za posjete do 2027.

Svi termini za posjete srpskom manastiru Hilandaru na Svetoj Gori su popunjeni do kraja godine, saopštila je Kancelarija za poklonike manastira Hilandara.

Izvor: Mondo/J. Dojčinović

Zainteresovani za posjetu Hilandaru u 2027. godini zamoljeni su da ne šalju molbe prije početka decembra, objavljeno je na sajtu Zadužbine manastira Hilandara.

Inače, da biste došli do manastira potrebna je posebna dozvola koja se zove diamonitirion. To nije obična viza za Grčku, nego posebna dozvola koja omogućava pristup Atosu. Košta između 20 i 30 evra.