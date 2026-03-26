34 godine od zločina: Položeni vijenci kod spomen-krsta u Sijekovcu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Kod spomen-krsta u porti crkve Svete velikomučenice Ognjene Marije u Sijekovcu kod Broda danas su položeni vijenci povodom 34 godine od zločina nad Srbima koji su počinile oružane snage iz Hrvatske i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice iz BiH.

Vijenac su u ime institucija Srpske položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministri rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić i unutrašnjih poslova Željko Budimir i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić.

U ime Srbije vijenac je položila ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.

Cvijeće su položili v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavnici srpskog naroda u zajedničkim institucijama BiH.

Cvijeće su položile i delegacije opština Brod, Vukosavlje, Teslića, Petrovo, Stanari, te gradova Doboj i Derventa, Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i Saveza udruženja boraca NOR-a.

Prethodno je u Crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije u Sijekovcu služen pomen ubijenim srpskim civilima. Organizator obilježavanja je Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Pripadnici regularne Hrvatske vojske, zajedno sa paravojnim hrvatsko- muslimanskim jedinicama iz BiH i Hrvatske, ubili su 26. marta 1992. godine u Sijekovcu devet srpskih civila. Najmlađa žrtva svirepog zločina imala je 17, a najstarija 72 godine, dok je u zločinačkom pohodu zapaljeno 15 kuća i crkva.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

