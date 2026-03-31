Kritično zbog kiše i snijega: Iz opštine Sanski Most pozvali stanovništvo na oprez

Na području Sanskog Mosta, zbog intenzivne kiše i snijega, došlo je do znatnog rasta vodostaja zbog čega su iz ove opštine pozvali stanovništvo na oprez.

Stanovništvo je upozoreno da ne prilazi riječnim koritima i obalama i da izbjegava kretanje u blizini nabujalih vodotokova. Apelovano je i da ne prelaze preko mostova i puteva koji su pod vodom, te da prate zvanične informacije nadležnih službi.

Uz obavještenje da su nadležne službe na terenu i da prate stanje, iz opštine Sanski Most stanovništvo je zamoljeno za maksimalan oprez i odgovorno ponašanje kako bi se izbjegle neželjene posljedice.