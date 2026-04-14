Oblačno i svježije uz povremenu kišu, na jugu sa grmljavinom

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i svježije uz povremenu kišu, a na jugu su mogući lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom.

Najviše padavina se očekuje na jugu i zapadu, dok će na istoku biti slabe i povremene, a do uveče kiša će prestati u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, u Hercegovini ujutru jak.

Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 14 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba - po sedam djevojčica i dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, dok je po jedna beba rođena u Zvorniku, Foči, Bijeljini, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu, rečeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i četiri dječaka, u Foči, Bijeljini i Nevesinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dječak. U porodilištima u Doboju, Prijedoru i Trebinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Čemerno osam, Han Pijesak i Bihać devet, Novi Grad i Bjelašnica deset, Višegrad, Prijedor i Zenica 11, Banjaluka, Doboj, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo i Sokolac 12, Bijeljina, Bileća, Tuzla i Sarajevo 13, Trebinje i Mostar 15 i Foča 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH FBiH jutros su povoljni uslovi za vožnju, intenzitet saobraćaja je umjeren, a iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske skreću pažnju vozačima na moguće sitnije odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Iz AMS-a navode da se sporije vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, ali iz AMS-a napomilju da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina 2013 i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja do kraja godine.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje).

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta (brzog puta) Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do Fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Na magistralnom putu Prijedor - Kozarska Dubica, na dionici Prijedor – Gornji Jelovac saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, zbog aktiviranog klizišta, kao i na dijelu regionalnog putaPrnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 - 15.00 časova dolaziće do povremene obustave od 10-15 minuta zbog sanacije.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana puta. Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila, dok je ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.