Danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, po pet djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Prijedoru su rođene tri bebe, po dvije u Banjaluci i Bijeljini, a u Doboju, Gradišci i Zvorniku po jedna beba.

Jedna djevojčica i dva dječaka rođeni su u Prijedoru, u Bijeljini dvije djevojčice, u Banjaluci po jedna djevojčica i dječak, Doboju jedna djevojčica, a u Gradišci i Zvorniku po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju.