Danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode.
Lokalno će u višim predjelima od zapada ka istoku biti slabe kiše. Uveče pretežno vedro na zapadu i jugu, a oblačnije na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 11.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, po pet djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U Prijedoru su rođene tri bebe, po dvije u Banjaluci i Bijeljini, a u Doboju, Gradišci i Zvorniku po jedna beba.
Jedna djevojčica i dva dječaka rođeni su u Prijedoru, u Bijeljini dvije djevojčice, u Banjaluci po jedna djevojčica i dječak, Doboju jedna djevojčica, a u Gradišci i Zvorniku po jedan dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u BiH pretežno oblačno vrijeme.
Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica minus dva, Han Pijesak tri, Kneževo i Sokolac četiri, Ivan sedlo pet, Gacko i Mrkonjić Grad sedam, Gradačac, Livno, Sarajevo, Ribnik, Rudo, Banjaluka, Srbac, Višegrad, Foča, Novi Grad, Prijedor i Šipovo osam, Sanski Most, Bileća, Doboj i Bijeljina devet, Trebinje 10 i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.