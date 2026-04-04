Vratilo se proljeće: Danas pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i osjetno toplije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne i uveče naoblačenje od sjevera, širiće se ka svim krajevima, uglavnom bez padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu sunčano i vjetrovito uz jake udare bure. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21 stepen Celzijusov, u višim predjelima od osam.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno sunčano, po kotlinama mjestimično sa maglom.

Rođena 21 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Doboju i Banjaluci rođeno je po pet beba, u Gradišci tri, Bijeljini, Trebinju i Nevesinju po dvije, a u Foči i Prijedoru po jedna. Po dvije djevojčice i tri dječaka rođeni su u Banjaluci i Doboju, u Gradišci dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, u Nevesinju po jedna djevojčica i dječak, u Trebinju dva dječaka, u Prijedoru jedna djevojčica, a u Foči jedan dječak. U porodilištima u Zvorniku i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica minus šest, Šipovo, Ribnik i Han Pijesak minus jedan, Sanski Most i Mrkonjić Grad nula, Kneževo i Novi Grad jedan, Prijedor, Banjaluka i Čemerno dva, Višegrad, Rudo, Kalinovik, Sokolac i Doboj tri, Gradačac, Sarajevo, Srebrenica, Srbac i Mrakovica četiri, Foča i Gacko pet, Bijeljina devet, Bileća 10, Trebinje 12 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.