U cijeloj BiH će danas biti pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na jugu sunčano i vjetrovito, uz jake udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na momente pojačan sjevernih smjerova, na jugu umjerena, na udare i jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Srpska bogatija za 25 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 13 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Najviše, 12 beba rođeno je u Banjaluci, po četiri u Zvorniku i Bijeljini, tri u Istočnom Sarajevu, a po jedna u Prijedoru i Nevesinju. U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i pet dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini četiri dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dječak, a u Prijedoru i Nevesinju po jedna djevojčica. Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Gradišci, dok podaci za Doboj jutros nisu bili dostupni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u istočnim, sjevernim i dijelimično centralnim područjima preovladava pretežno oblačno, a u ostalim krajevima sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minis četiri, Han Pijesak i Drinić dva, Sokolac i Kneževo pet, Kalinovik, Čemerno i Ribnik šest, Mrkonjić Grad i Bihać sedam, Gacko i Šipovo osam, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica i Drvar devet, Doboj, Zvornik, Foča i Sarajevo 10, Višegrad, Novi Grad i Srbac 11, Rudo i Zenica 12, Bileća 13, Trebinje 14 i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.