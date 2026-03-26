Danas zahlađenje uz kišu i snijeg

Danas zahlađenje uz kišu i snijeg

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U će BiH danas doći do jače promjena vremena uz zahlađenje, obilnije padavine i jak do olujni vjetar u drugom dijelu dana.

47.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prije podne će na zapadu i jugu padati kiša, ponegdje i prolazni pljusak sa grmljavinom, a do večeri će padavine zahvatiti sve krajeve, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predjelima kiša preći u snijeg, pa se do narednog jutra očekuje 10 do 30 centimetara snježnog pokrivača.

Maksimalna temperatura vazduha u prvom dijelu dana od devet na zapadu do 20 na sjeveroistoku, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih, ali će uveče doći temperatura pasti i biće od dva do osam, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

U prvom dijelu dana duvaće slab do umjeren, povremeno jak jugo, a u Hercegovini i olujni. Uveče vjetar u skretanju na sjeverne smjerove.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima.

Rođeno 15 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, pet djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Po tri bebe rođene su u Doboju, Bijeljini i Zvorniku, po dvije u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Prijedoru i Nevesinju.

U Doboju i Bijeljini rođena su dva dječaka i djevojčica, u Zvorniku dvije djevojčice i dječak, u Banjaluci dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dječak i djevojčica, a po u Prijedoru i Nevesinju jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Gradišci.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Rudo tri, Sokolac, Gacko i Kalinovik četiri, Foča i Višegrad pet, Kneževo i Bihać šest, Zvornik, Novi Grad i Drinić sedam, Prijedor, Sarajevo i Zenica osam, Banjaluka, Bijeljina, Bileća i Mrkonjić Grad devet, Srebrenica i Drvar 10, Doboj i Trebinje 11, Srbac, Ribnik, Tuzla i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U pojedinim krajevima Republike Srpske i FBiH jutros se zbog kiše vozi po mjestimično vlažnim kolovozima, a saobraćaj je pojačan u gradskim zonama, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Učestali su odroni u usjecima, pa se savjetuje oprezna vožnja. AMS apeluje da vozači ne kreću na put bez zimske opreme. Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca.

Alternativni put za sva motorna vozila je Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno regionalni putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica. Kao kraće alternativne pravce, automobili mogu da koriste i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. Predviđeno je da radovi traju do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje), Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja. Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar. Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka. U FBiH se zbog sanacija kolovoza u tunelu Ivan, smjer kretanja Sarajevo-Konjic, saobraćaj, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na magistralni put preko naplatnog mjesta Tarčin. Zbog radova na području Komara, na magistralnom putu Travnik-Donji Vakuf, saobraća se usporeno, jednom trakom

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen. Kada je riječ o graničnim prelazima, nema dužih zadržavanja. Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

